Lina Tejeiro ‘peinó’ a una mujer que la llamó interesada por nuevo carro de Andy Rivera

Tras el anuncio de la adquisición de un lujoso carro, Andy Rivera, no solo despertó reacciones positivas de sus seguidores, sino también unas que generaron disgusto, pues una de sus seguidoras insinuó que Lina Tejeiro lo volvería a llamar luego de la compra del lujoso vehículo.

“Adivinen quién le va a escribir en 3… 2… 1…”, escribió la mujer en el post, y además, etiquetó a Lina Tejeiro.

Tras darse cuenta del polémico comentario, la actriz no dudó en responderle a la usuaria, “no, mi hermosa. Un carro que me puedo dar yo misma no me deslumbra ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que otras mujeres lo hagamos. No trates de normalizar lo que tú haces. La verdad me alegro por él”, escribió.