Hace poco la cantante barranquillera Shakira se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se conociera que lanzará una nueva canción con el DJ y productor argentino Bizarrap, pero lo que más llamó la atención es que, al parecer, la letra iría dirigida para su expareja, Gerard Piqué.

Una parte de la nueva canción se filtró y dice: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

De esta manera, en redes se comenzó a decir que la artista preparó una terrible tiradera a su expareja y su nueva novia, Clara Chía, relacionada con todo lo que se conoció en los últimos meses, ya que se sabe que el deportista le fue infiel a la barranquillera con la estudiante.

Ahora, se viralizó un posteo del español Gerard Piqué, con el que se asegura que le estaría respondiendo a Shakira.

Aunque el deportista no escribió palabras, sí publicó en su cuenta oficial de Twitter algunos emojis que son un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna.

La publicación de Gerard Piqué ya es viral en casi todo el mundo y varios internautas no han dudado en dejar su opinión al respecto, algunos apoyando al deportista, otros asegurando que no les gustaría ser la expareja de Shakira, pues le estaría 'tirando' con toda al español, mientras que otros dicen que el posteo fue refiriéndose a lo que dijo el presidente de la liga.

"En ese circo el único payaso es él. Ridículo", "La verdad no tengo ni idea lo que realmente paso entre ellos pero lo que si es seguro es que Shakira está muy dolida por qué está que saca y saca canciones de despecho para pique 😂🙄", "Habló el que renunció al fútbol por no ponerse una camisa, guiño, guiño😂", son algunas de las opiniones.

