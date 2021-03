Luisa Castro, ex de La liendra, se puso doloroso piercing en el pecho

Luisa Castro, famosa en redes sociales por la relación que tuvo con La Liendra , se puso un doloroso piercing en el pezón.

La bella influenciadora compartió el proceso a través de TikTok , red social donde sigue ganando fama por el contenido que genera diariamente.

“Me perforé el pezón” y “El piercing más doloroso del mundo”, son los mensajes que posteó en los videos que subió.

En los clips muestra el momento en que el profesional le desinfecta el pecho para posteriormente colocarle el “piercing más doloroso del planeta".

Publicidad

Uno de sus amigos, quien estaba grabando todo, dijo que Luisa quería “anestesia general” para poder soportar el dolor.

“Todos soportamos el dolor de manera diferente, pero el del pezón me parece que es el más duro de todos. El de la nariz no duele a comparación de ese. La verdad duele demasiado, del 1 al 10, 25 y más porque no me aplicaron nada”, resaltó en una historia la paisa.