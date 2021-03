Luisa Fernanda W dio los buenos días en mini hilo negro y presumió su señor cuerpazo

Luisa Fernanda W tiene embobados a sus seguidores con el cuerpón que se manda después de solo cuatro meses de haber dado a luz. La instagramer anda muy juiciosa cuidándose con la alimentación y haciendo ejercicio para recuperar su figura.

Recientemente, subió varias fotografías presumiendo su escultural cuerpo en un pequeño hilo negro y más de una sintió envidia de ver su figura recuperada en tan poco tiempo.

Sin embargo, Luisa también mostró otras fotos en la misma publicación en la que deja ver cómo quedó su cuerpo recién dio a luz y en ellas se puede apreciar que tenía una barriguita prominente.

Luisa ha dicho también que no ha hecho grandes esfuerzos más allá de lactar a su bebé, tomar una nutrición y hacer un poco de ejercicio. Sin embargo, otros dudan de sus palabras e incluso le dicen que "tuvo que haberse sometido a arreglitos", pero ella misma desmiente dichas afirmaciones.

"Desliza para ver mi cambio 😳 así voy 4 meses después de mi embarazo, me siento muy feliz, aún me falta más porque día a día me exijo más 💪🏻 vean mi último IGTV y vean cómo logre este cambio tan rápido", dijo la joven influencer.