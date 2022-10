Luisa Fernanda W muestra su gran barriga de embarazada con diminuta lencería de encaje

Luisa Fernanda W vive uno de los momentos más especiales en su vida y es estar embarazada por segunda vez de su hijo Domenic que está muy cerca de nacer.

Por ese motivo la empresaria de maquillaje ha decidido tomarse algunas fotos con su enorme barriguita de embarazada para tener algunos recuerdos de este momento único que viven las mujeres.

En su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen millones de personas, la novia del cantante de música popular Pipe Bueno , le regaló a sus seguidores dos fotos derrochando sensualidad sin límites. Allí se puede ver a la joven posar en lo que parece ser su baño muy al natural usando una lencería diminuta de encaje de color negra.

Sin lugar a dudas lo que más llamó la atención fueron sus grandes 'puchecas' que por poco quedan al aire libre debido al diseño de la ropa interior que usaba.

Con estas fotos Luisa Fernanda W quiso compartir que este segundo embarazo ha sido mucho más difícil que como lo fue con Máximo.

Junto a su posteo la joven escribió: "Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes: Vomito, ascos, contracciones desde la semana 30 etc. Aceptar los cambios físicos y hormonales me han pegado fuerte 😅 Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje...".

"Criar a Máximo mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto. Ver las personas que me rodean haciendo su vida “normal” mientras a mi me toca estar en cama 😅 les cuento que eso me ha enseñado MUCHO...". siguió contando la novia de Pipe Bueno.

Así mismo para finalizar Luisa Fernanda contó lo que ha aprendido en esta etapa de su vida: "Este embarazoso me ha enseñado a tener mucha más empatía por otras personas que quizás la están pasando realmente mal, en este tiempo he conocido la paciencia, el saber que no es cuando uno quiere si no cuando Dios quiere, o bueno a recordármelo…".

