Luisa Fernanda W revela cómo suena su voz en su género favorito

Luisa Fernanda W no para de sorprender a sus millones de seguidores en las redes sociales. Recordemos que ella comenzó compartiendo algunos tutoriales de maquillaje y pasado algún tiempo logró crear su empresa llamada 'Divva by Luisa Fernanda W'.

En esta oportunidad la joven descrestó anunciando que se lanzará como cantante. Por medio de su cuenta personal en Instagram, la novia de Pipe Bueno respondió la pregunta de un fan sobre cuál género musical le gustaba más.

Allí aprovechó para decir que había grabado un cover junto a su pareja: "Esto va a ser un gran ‘spoiler’. Grabé un ‘cover’ con Pipe, que lo amamos y vamos a grabar un video musical. Les voy a mostrar un poquito".

Así mismo la joven mostró con su voz una pequeña parte de lo que será su próximo sencillo. Mientras se escuchaba una estrofa, ella escribió: "Y si me llamas yo te cuelgo, y no me busques que de ti ya no me acuerdo. Te mentiría si te digo que te pienso, no te bebería así en este momento del desierto muriéndome de sed. No estoy para tus cuentos, tú me jodiste y me tenías para el momento".

Recordemos que Luisa Fernanda W está esperando su segundo hijo con su pareja Pipe Bueno. Esa noticia ha dado mucho de qué hablar, ya que varias personas la cuestionan por haber quedado en embarazo.

La artista no se quedó callada al respecto y le respondió a su seguidor: "¿Rápido para quién? Si es rápido para ti es súper respetable, para mí sucedió en el tiempo de Dios, que es perfecto. Para mí el tiempo es como tan raro, yo opino que el tiempo pasa tan rápido que yo intento de vivir el aquí y el ahora y si Dios me dio la oportunidad de tener un bebito seguidito con Máximo me parece espectacular. De hecho, me encanta la idea de criarlos junticos, que desde bebés entiendan esa hermandad, que eso será todo un proceso, pero me encanta la idea de que los dos crezcan junticos".