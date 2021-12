VIDEO: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estrenan nueva casa en sector exclusivo de Bogotá

La influencer Luisa Fernanda W y su pareja, el cantante Pipe Bueno se están mudando a su nueva casa en un sector muy exclusivo de la capital.

Por medio de sus historias de Instagram , la empresaria mostró algunas zonas de su casa en la que se ve un espacio verde muy grande. Mientras estaba en este lugar, Luisa dijo "Me estoy mudando. Ay, Dios mío, casi que no. Ya por fin estoy organizando mis espacios y demás. Eso me pone muy feliz porque hace mucho rato de verdad que no me sentía como en casa y siento que ya llegué a mi hogar, aparte que amo las zonas verdes".

Unos segundos más tarde Luisa Fernanda W se grabó en una habitación que tiene mucha luz natural y se alcanza a notar que en el lugar hay también una chimenea.

Estando allí sentada, la influencer dijo "Oigan, amo este cuarto porque es tan iluminado. O sea, está espectacularmente iluminado".

Además aseguró que la mudanza la tiene muy estresada "Ay, no sé por dónde empezar. Obviamente tengo gente que me ayuda en todo este proceso de la mudanza, porque contraté una empresa, pero pues de todas maneras yo soy la mujer de la casa. Tengo que estar pendiente de que todo quede en su lugar, muy organizado".