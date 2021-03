“Madure, ya es adulta”, criticaron a Sara Uribe por bailar twerking y ella se defendió

A través de redes sociales , Sara Uribe hizo twerking y horas después aprovechó para responderle a todos aquellos internautas que la criticaron por bailar.

Por medio de su cuenta de Instagram , la modelo movió su sensual cuerpo e incluso bromeó con su peso. Esta vez enamoró a sus seguidores haciendo twerking encima de un mesón de la cocina.

Con un pantalón ajustado a su increíble figura, moviendo las caderas y 'su durazno', dejó a más de uno botando la baba.

Asimismo, le demostró a aquellos que decían que "no podía mover el trasero", pues dijo que si que lo mueve y lo hace muy bien porque "ahora si tenía cola". También bromeó con que ha subido de peso, lo que, según ella, le había devuelto unos hermosos y voluptuosos glúteos.

Después del sexy baile, se bajó del mesón y expresó que si su mamá le veía allá subida la iba a regañar, por lo tanto para evitarlo la bloqueó de redes.

Así lo dijo la modelo con humor: “Ya bloqueé a mi mamá, entonces ella no me va a ver. Si alguien se lo muestra son unos sapos”.

Ante dicha publicación, no faltaron los malos comentarios y críticas que aseguraba que su actitud era inmadura. Pero Sara salió de a la defensiva y le respondió a todos aquellos que la juzgaron con tremenda respuesta.

“A mí me escriben: - ‘madure, ridícula, usted debería comportarse como adulta’ - y la verdad yo en la vida no hubiera querido como madurar, ni crecer, o sea, yo era tan feliz siendo niña, pues en serio yo no entiendo uno pa’ qué madurar, pa’ qué crecer, pa’ qué caerle bien a todo el mundo, pa’ qué, pa’ qué’”, expresó la presentadora.

Sin embargo, todos los comentarios no fueron negativos, también hubo algunos mensajes positivos donde la elogiaron por su personalidad, lo hermosa que es y por su gran por esa gran actitud frente a la vida.

Entre los comentarios se resaltó el siguiente: “Me encanta tu actitud la envidia es lo más enfermizo que se tiene, pero mi niña sigue adelante junto con tu hijo bendiciones”.