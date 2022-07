Maluma brilla en el lanzamiento de su línea de ropa sin género

El cantante de paisa Juan Luis Londoño, más conocido en la industria del entretenimiento como ' Maluma ', se ha caracterizado por ser una persona que no le tiene miedo a atreverse, por lo que ha logrado sobresalir y experimentar en diferentes campos como lo es la música, el cine y ahora la moda.

El joven de 28 años, siempre ha manifestado que éste ámbito le apasiona, y en esta última edición de uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, que se llevan a cabo en nuestro país quedó totalmente demostrado.

Publicidad

El intérprete de canciones como 'Felices los cuatro', 'Cada quien', y 'Hawai', logró sorprender a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su línea de ropa en colaboración con una reconocida marca colombiana. Su pasarela fue toda una explosión de energía y color, tal y como suele ser su música.

Sin embargo eso no es todo, los modelos encargados de mostrar las prendas fueron los integrantes de su fundación 'el arte de los sueños', a los cuales el cantante llama "soñadores".

La colección diseñada por el talentoso artista, está constituida por varias prendas que como el mismo lo dijo en la rueda de prensa "No tienen género", pues uno de sus objetivos era que su propuesta fuera un llamado a la inclusión.

"Soy hombre, pero me gusta ponerme chaquetas de denim de mujer y falda. Lo que me pongo no me define como ser humano. Ese es el mensaje, que la gente se sienta libre para ser como es. Nosotros no venimos a juzgar ni a ponerle paradigmas".