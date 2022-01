Mamá de La Segura hizo un house tour de su palacio y lo compararon con el de las Kardashian

Alexa Mena, madre de la influencer caleña La Segura , le cumplió a sus 879 mil seguidores de Instagram y grabó un house tour de su palacio con el que mostró cada uno de los rincones de su lujosa mansión.

"¡Amores! Lo prometido es deuda. Aquí les dejo mi house tour. Ustedes saben que para mí la familia es lo más importante, cada uno aporta su granito de arena en este maravilloso hogar", escribió la modelo de 45 años en su reciente publicación.

Publicidad

En el clip compartido se evidencia el ostentoso hogar de la progenitora de Natalia Segura (situado en Cali ), el cual todavía conserva arreglos navideños y, por ende, se ve mucho más llamativo y especial para la ocasión.

Publicidad

Alexa Mena, quien quiso reflejar cómo vivió esta época tan especial con los suyos, empezó por la fachada de su morada que esta bastante iluminada. Enseguida, abrió las puertas de su mansión y enseñó la destacada ornamentación de la sala de estar: comedor, muebles, árbol de Navidad, entre otras cosas.

Luego, la creadora de contenido presentó su propio gimnasio y, segundos después, su amplia cocina. Inmediatamente la mamá de La Segura sorprendió a internautas al exhibir su discoteca familiar: "Ahí hemos pasado momentos maravillosos", indicó.

Publicidad

Ya en el segundo piso, Alexa presentó otra sala pequeña, pero acogedora. Al instante, mostró la habitación de Emmanuel, uno de sus hijos, siendo este el más decorado de la vivienda. Asimismo dio a conocer el cuarto de su "reina hermosa" (La Segura), un espacio bastante iluminado y amplio.

Publicidad



Inmediatamente la modelo expuso la parte favorita de su casa: su cuarto, que es igual de parecido al de su hija, con la diferencia de que cuenta con una espléndida vista. Reflejó el baño que había dentro y su armario con su colección de tacones, bolsos, y demás de diseñadores exclusivos.

Alexa Mena enseñó la piscina y el jacuzzi que se encuentran afuera de su morada. "Gracias a Dios por esta casa tan hermosa que nos regaló a mí y a mi familia (...) Los amo mucho a todas y a todos" , concluyó la mujer.

Publicidad

Frente a esto las reacciones por parte de fanáticos no se hicieron esperar: "No me quiero imaginar el recibo de luz", "¡Dios! No es una casa, es una mansión bellísima", "Demasiado hermosa esa casa", "Me encantó tu navidad y compartir en familia es lo máximo".