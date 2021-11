La cantante de música popular Marbelle despertó todo tipo de reacciones luego de que le hicieran una pregunta íntima sobre la maternidad.

Pues son varias las oportunidades en que la artista ha expresado que desea tener otro hijo y no es desconocido su anhelo de volver a ser mamá. Esto despertó rumores sobre embarazo en el que varios seguidores aseguran que la cantante ya está en la dulce espera.

Tras esas expresiones, los seguidores de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ no dejan de acosarla para saber cuándo será el momento en que le dará un hermanito a la bella Rafaela Chávez, su hija.

Incluso, hasta le han transmitido la pregunta al novio de la cantante, Sebastián Salazar, quien también expresó su deseo de tener un bebé junto a la artista.

Recientemente se volvió a tocar este tema a través de la dinámica de preguntas en Instagram en la que Marbelle se vio obligada a responder si está o no embarazada.

Publicidad

Pues la artista se encontraba interactuando con sus fanáticos cuando surgió la pregunta ¿estás embarazada?

La intérprete de Adicta al dolor respondió de inmediato con un gesto estirando su boca, la que muchos dijeron que hizo ‘pico de pato’.

Moviendo su cabeza en señal de no, Marbelle descartó que esté embarazada y no dio mayores detalles sobre si ya está en planes o es un deseo que aún no tiene fecha.

Sin embargo, los seguidores de la artista siguen enviando sus buenos deseos para que la cantante pueda volver a ser mamá junto a su amor Sebastián.

Marbelle / Foto: Captura de Instagram