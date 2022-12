Marbelle revela razón por la que lleva una relación “muy distante” con sus hermanos

Durante un live, Marbelle despejó dudas sobre la relación con sus hermanos, especialmente con Nancy, uno de ellos.



“Tenemos una relación bastante extraña. Hay momentos en que estamos muy unidas y otros que nos alejamos y en realidad sucede desde que murió mi mamá. A veces se muere un miembro de la familia que es como la que convoca a todos y eso pasó con la muerte de mi mamá, como que cada uno cogió su camino”, indicó.

Te puede interesar: ¡Dos gotas de agua! El increíble parecido de Rafaella con su mamá Marbelle cuando tenía 18 años



Según lo reveló la artista, la muerte de su mamá también hizo que la relación con sus hermanos se volviera “muy distante”.



“Con la muerte de mi mamá surgieron muchos cambios, con mis hermanos tengo una relación muy distante hace mucho tiempo. Con mi padre me hablo, no muy seguido, pero estamos en contacto. Amo a mis hermanos a pesar de los distanciamientos y muchas cosas”, relató Marbelle via Instagram.



Mira aquí la confesión de Marbelle en video:

Publicidad