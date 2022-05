La reconocida actriz mexicana Maria Antonieta de la Nieves, quien interpretaba a ' La chilindrina' en la serie del legendario comediante y actor Roberto Gómez Bolaños, 'El chavo del ocho', sorprendió a todos sus seguidores al revelar que esta antojada de tener un novio.

Maria Antonieta, quien actualmente tiene 71 años, estuvo casada con un reconocido locutor mexicano llamado Gabriel Fernandez, quien infortunadamente en el año 2019 falleció, dejando a la mujer viuda y con su vida hecha pedazos; pues la actriz en diferentes ocasiones ha expresado que la perdida de su tan amado esposo generó que todo se viniera cuesta abajo.

Sin embargo, todo parece indicar que el tiempo ha hecho su trabajo y su corazón quiere volver a sentir lo que es vibrar por alguien. Además la actriz, quien también hizo parte de producciones como producciones como “Dame chocolate” y “Cara sucia”, confesó que una de las cosas que más suele disfrutar en la vida es compartir en pareja, por lo que se encuentra en la ardua búsqueda de un novio.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, confesó en una entrevista para la revista TV y Novelas de México, donde también reveló que actualmente se siente y se mantiene con mucha salud y mucha energía gracias a que siempre ha estado alejada de las fiestas y prefiere dormir sus 7 horas completas junto a una alimentación saludable.

"Nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los 6 años hasta ahorita no he parado ni un solo momento”, anotó la mujer que dice haber abierto convocatoria para encontrar al susodicho.