Mateo Carvajal alborotó a una seguidora al confesar que su novia actual lo mantiene

Mateo Carvajal el creador de contenido y ex participante del reality de supervivencia producido por el canal Caracol ' El Desafío' , suele ser muy abierto con toda su comunidad de seguidores a la hora de hablar de su vida. Así que la expareja de la modelo y presentadora Melina Ramírez, no tuvo ningún rollo en contar que su novia actual lo ayuda económicamente.

La revelación la hizo a través de las historias de su cuenta de Instagram , la cual ya cuenta con casi 4 millones y medio de seguidores, donde dijo que ya no se encontraba grabando desde su apartamento ya que se encontraba en el apartamento de su pareja, que lo mantenía.

“¿Saben por qué ya no estoy grabando desde mi apartamento donde antes me encontraba? Porque la flaca ahora me mantiene y me mantiene una chimba”, expresó el deportista.

Ante la confesión, todo parece indicar que varias personas se sintieron indignada; a tal punto que una señora se atrevió a escribirle un contundente mensaje privado a Mateo.

“¿Le parece un orgullo ser un mantenido? Pues siga siéndolo. A mí no me gustaría que me mantuvieran porque no hay nada como ganarse la vida uno mismo”.

El mensaje le pareció tan hostil a Mateo que no se aguantó las ganas de responderle, y le escribió: “Bruja malvada”. Paso siguiente, el creador de contenido grabó una serie de videos en los que habló con todos sus seguidores un poco de lo que había sucedido.

“Señoras, tranquilas, no es que Stephanie me dé todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar, se le debe querer, cuidar y contemplar en lo económico, en lo emocional”, anotó.