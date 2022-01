"Me amo como soy": la jugosa propuesta de un cirujano plástico que La Liendra rechazó

La Liendra contó a través de sus historias en Instagram la jugosa propuesta que le hizo un cirujano plástico estadounidense y que él rechazó; el especialista se ofreció a pagarle por hacerle un cambio extremo a su rostro.

Según narró, él conoció al cirujano en 2018 y fue en ese tiempo en el que le propuso que se dejara operar la nariz y las orejas, procedimiento por el cual no le cobraría, pese a esto, decidió no aceptar.

Al parecer, el especialista no se olvidó del influencer y lo contactó nuevamente en los últimos días, ahora, con dinero de por medio, ¡y buen dinero!.

“Hace aproximadamente 3 días, me dijo el publicista del doctor: ‘quiero hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz, si te interesa él está dispuesto a pagarte’. Yo le pregunté ‘cuánto sería’; me ofrecieron 300 mil dólares por operarme mis orejas y mi nariz, (...) casi mil millones de pesos colombianos", explicó.

El influencer relató que ante la negativa de esa primera propuesta el cirujano sumó 200 mil dólares más, es decir, un total de 500 mil dólares, pero volvió a rechazarla y con contundencia dio sus razones.

“Me miré al espejo, pensé y dije “no”, tampoco me interesa. 500 mil dólares no es ni la mitad de lo que la Liendra me ha dado. Con mi cuenta de Instagram y con mi cara me he hecho mucho más de dos millones de dólares. Para qué vender mi dignidad y mi imagen si yo sé que plata voy a tener", dijo.

“Para mí la liendra, el 50% es que yo soy feo y me amo. La gente me reconoce a mí tal y como soy. No me interesa ser ni bonito ni hermoso, yo me amó tal y como soy. Siento que por 300 mil dólares estaría vendiendo la imagen de La Liendra porque La Liendra sin sus orejas y sin su nariz no sería La Liendra. Entonces, ¿para qué plata si voy a perder lo que más amo?”, puntualizó.

Vea el video completo a continuación: