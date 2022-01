Colombiana viajó a México persiguiendo el amor; terminó secuestrada y violentada por su pareja

El calvario de Lina María Cruz Giraldo, colombiana secuestrada desde finales de noviembre de 2020 en México y a manos de su pareja, llegó a su fin, esto luego de que su familia negociara su rescate.

Jason Monroe Smith, exconvicto estadounidense por secuestro y tortura en contra de otra mujer, es el responsable de toda esta odisea, la cual dejó con grandes secuelas a Cruz, quien sufre de un trastorno bipolar.

Según cuenta su hermana gemela, Paula Cruz, Lina decidió dejar a su país natal y emprendió una nueva vida en México, donde vivió cerca de ocho años, en paz y tranquilidad, hasta que conoció a su raptor.

Durante toda esta nueva experiencia, su familia mantuvo contacto directo y constante con Lina; sin embargo, este lazo se interrumpió el 20 de noviembre de 2020, de manera inesperada, tras una sospechosa actitud que ella fue tomando poco a poco.

"Ella empezó a llamar a su exnovio del colegio para enviarle toda la información de su celular, y a otro chico para que le hiciéramos un disco duro de un momento a otro. Nos escribió a decirnos que se iba a mudar a Ciudad de México. Nos envió fotos del apartaestudio, pero no nos dio direcciones", apuntó Paula a El Tiempo.

Luego de lo anterior, no volvieron a saber de Lina sino hasta dos días después, cuando les comunicó que había viajado por tierra rumbo a Monterrey, a más de 900 km de donde se encontraba en un principio.

" No podía decirnos con quién estaba en esa zona , pero que la habían dejado encerrada en el apartamento y no podía salir porque no le dejaron llaves, que si le podíamos pedir comida a través de internet para que le llegara", agregó su hermana.

A partir del 28 de noviembre de 2020, Lina confesó a sus familiares que ya no tendría su propio celular y que, desde ese día, le impusieron un horario específico para conectarse y hablar con ellos. Además, fue desde el celular de Jason Monrow Smith que empezó a contactarlos.

Conforme avanzaban los días, los comportamientos de Lina cada vez eran más sospechosos y, para una ocasión, le pidió a su familia que le compraran un tiquete rumbo a Ciudad de México. Una vez allí, volvió a comunicarse para decir que necesitaba con urgencia un vuelo a Colombia , pero que no tenía su pasaporte.

"Enviamos a una amiga para que la ayudara. Ellas se lograron encontrar, pero en cuestión de horas ella viajó a Durango, donde Lina nunca había estado (...) el hombre que la acompañaba (Monroe Smith) se veía muy extraño; mi hermana dijo que se tenía que ir, y que no hiciera nada ni le dijera a nadie", contó Paula.

A continuación, el martirio de la familia Cruz aumentó, pues Lina empezó a enviarles fotografías de los golpes que le propinaba Jason. Así continuó la incertidumbre, en la que había intervalos de casi un mes en el que no sabían de ella ni de su paradero.

Para abril, Lina volvió a contactarse con su hermana gemela vía mensaje de texto y le dio un ultimátum: "Si no vuelvo a escribir; si no vuelvo a aparecer, no me busques. No hagas nada. Es muy peligroso" , afirmó Paula.

En septiembre de 2021, Lina nuevamente apareció para dar señales de vida: "ella nos escribió que quería que una de nosotras (Paula o Claudia -también su hermana-) fuera a verla, que Jason pagaría los tiquetes". En el momento en que compartió su ubicación, en Playa del Carmen, su familia acudió con autoridades, pero no dieron con su paradero.

A consecuencia de lo anterior, su familia la reportó como desaparecida y le pidieron a Monroe Smith una prueba de supervivencia, la cual envió por medio de una delicada foto en la que salía Lina con la cabeza y las cejas rapadas, además de un aspecto lívido.

"Milagrosamente, el 24 de diciembre de 2021 lo llamé y ahí fue que este señor contestó la videollamada y por fin pude verle la cara", aseguró Paula, aunque la reacción de Jason era simplemente burlarse de la situación.

En una circunstancia decisiva, Paula obtuvo la dirección donde estaba su hermana por medio de su raptor, por lo que autoridades hicieron presencia en el lugar, pero no pudieron intervenir debido a que no había una denuncia formal ante la Fiscalía de México.

Posteriormente, la familia Cruz conoció quién era Monroe Smith: "Él estuvo preso, pero salió en libertad bajo fianza y tiene una tobillera en la pierna. Este señor es un criminal que sabiendo la enfermedad que tiene mi hermana (trastorno bipolar) ya la hubiera llevado a un hospital", lamentó su hermana gemela.

Jason Monroe Smith, secuestrador de Lina Cruz. / Foto: Cortesía

Finalmente, este martes 18 de enero, Lina María Cruz Giraldo fue rescatada mediante un operativo realizado en un exclusivo hotel de Ciudad de México tras acordar una negociación con su secuestrador y bajo sus condiciones.

Pese a que Jason Monroe Smith escapó, Lina fue hallada en una habitación, en un estado deplorable, producto de que su raptor le impidió tomar los medicamentos que necesita para tratar su enfermedad.

"Cuando la encontraron nos la comunicaron por videollamada, pero ella no nos reconoció. Le hablaba pero ella nos respondía como si no supiera hablar español. Decía: 'tú no ser mi hermana biológica. Tú eliminada de mi hipotálamo' (...) Va a ser un proceso largo y doloroso para que Lina se reintegre y pueda volver a reconocer a su familia que tanto la amamos", declaró Paula.

Al mismo tiempo, su familia adelanta los procesos pertinentes para que Lina sea declarada por adjudicación judicial y regrese cuanto antes a Colombia. De igual forma, "las autoridades en México ya están investigando el caso de este señor por posible trata de personas", finiquitó Paula Cruz.

De derecha a izquierda: Lina y Paula Cruz antes del rapto. / Foto: Cortesía