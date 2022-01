Indignación por hombre que acosó a mujer en metro de Medellín y quedó en libertad

Una ola de indignación y rechazo frente a los hechos ocurridos en la mañana de este jueves 20 de enero en el Metro de Medellín, en el que un hombre acosó sexualmente a una pasajera, sigue creciendo.

Según declaraciones de testigos, el lamentable episodio ocurrió sobre las 7:00 a.m. en la estación Ayurá en el tramo hacia Envigado y, conforme a un video que circula en redes , se observa el momento en que el señalado saca sus partes íntimas y las frota en el cuerpo de su víctima.

Por tal motivo, autoridades, con ayuda de las cámaras de seguridad del sistema de transporte masivo de la capital antioqueña, iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del hombre y capturarlo.

Una vez la Policía estableció la posible ruta que el señalado podría tomar, este fue interceptado horas más tarde, hacia las 7:00 p.m., en la misma estación que cometió la grave falta en conta de la mujer de aproximadamente 50 años, así lo precisó una defensora de derechos humanos.

Al ser conducido a la Sijín, minutos después el hombre quedó en libertad puesto que "no había una orden de captura y tampoco, a esa hora de la noche, se tenía una denuncia formal", de acuerdo con El Colombiano.

No obstante, se conoció que la víctima de esta agresión sexual no compareció "porque no se percató de la situación hasta que vio los videos". Finalmente, la mujer interpuso la demanda en contra del sujeto que la acosó.

