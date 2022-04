"Me duele": Epa Colombia, entre lágrimas por ataques a ella y a su novia

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , se dejó ver 'dolida' en sus redes sociales, según ella, por ataques de diferentes personas tras asistir con su novia a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

La empresaria de keratinas compartió a través de sus historias de Instagram el momento en que habla por teléfono, aparentemente, con una amiga, a quien le cuenta que no soporta más las críticas.

En medio del llanto, Daneidy expresó a la persona en el teléfono su tristeza por cómo trataban a su novia, asegurando que "no lo merece".

"Independientemente de si uno cambia de pareja o no cambia de pareja, a uno no pueden hacerlo sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solo manda el corazón", expresó en medio del llanto.

Y agregó: "Es horrible uno sentirse así marica. (...) Por qué la tratan tan mal, no entiendo, acaso ella tiene la culpa, no tiene la culpa, te lo juro que no la tiene".

De inmediato, la otra persona le aconseja: "Ella no se puede meter porque tú cambies de pareja, porque ella ha cambiado en menos de dos años, cinco a la vez”.

Al parecer, las críticas no serian solo desde redes sociales, sino de personas cercanas a ella, por lo que la empresaria se ha mostrado afectada. En las mismas historias explicó que estarían aprovechando la situación para "buscar beneficios".

"Yo estoy re mal. A uno le pasan muchas cosas. Uno no alcanza a imaginar que Dios te vaya a cambiar la vida, que vayas a tener dinero, éxito. Esto se volvió de apariencia, de que la gente se acerca para buscar beneficios, escándalos”, relató.