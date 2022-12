"Me invitó a salir y también a otra" Esposa de Alejandro RIAÑO reveló cómo se conocieron

Maria Alejandra Manotas es la bellísima esposa del comediante, Alejandro Riaño, conocido por su personaje de Juanpis González.

La pareja se casó hace un mes y se mostraron muy felices compartiendo su unión con familiares y amigos.

Publicidad

Sin embargo, todo no ha sido color de rosa. La esposa de Riaño aseguró que la forma en que se conocieron fue bastante particular, incluso, ella estaba lejos de pensar que terminarian juntos para toda la vida.

María Alejandra contó a través de un video de Instagram que la primera vez que Alejandro la vió fue cuando ella estaba trotando en Cali y decidió preguntar a varios amigos quién era. Posteriormente, se atrevió a invitarla a uno de sus shows un martes para después ir a cenar. Sin embargo, ella solo pudo asistir el miércoles y se llevó una sorpresa.

Te puede interesar: ¡Ni para eso se puso serio! Alejandro Riaño desató risas con sus VOTOS matrimoniales

Cuando llegó a su cita se dio cuenta que Alejandro Riaño estaba muy lejano y nunca fueron a cenar juntos.

Publicidad

"Yo pesé que ya nunca le volvería a hablar porque me pareció un grosero. Ya después con más confianza me confesó que el miércoles había invitado también a otra chica con la que finalmente no prosperó y eso demuestra que lo que es de uno, es de uno", aseguró María Alejandra.

La joven también aseguró que las citas posteriores tampoco fueron como ella esperaba, pero a medida que fueron conociendo sus gustos en común se dieron las cosas.

Publicidad

Vea el video completo

Publicidad