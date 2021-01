"Me paso la humildad por el forro", sarcástica respuesta de Nacho a quienes lo critican en redes

El cantante venezolano Nacho , del reconocido dúo Chino y Nacho , respondió duramente a los que constantemente lo critican en redes sociales, esta vez por "presumir humildad".

El artista subió un video de un almuerzo con su familia en una finca en el que aparece comiendo y usando como plato un recipiente de mantequilla venezolana. El video recibió muchas críticas porque supuestamente, "presume que es humilde".

Cansado de los "mensajes de odio", Nacho lanzó un duro mensaje a sus detractores usando un lenguajes soez y sarcástico.

"Hola, haters que comentan por aquí. No soy humilde, jamás lo he sido y nunca me he preocupado por serlo. Me paso la humildad por el forro de las bo$#%. Como en el plato que me da la gana porque tengo para comer donde me da la gana. Grabo momentos junto a mi familia porque me sale del güe%$ también. Les deseo un feliz año 2021 donde hallen una vida propia. En estos días monto un video comiendo caviar en un plato de diamante para que coman más mie%$#", escribió Nacho en una publicación.

Algunos seguidores lo tacharon de grosero y arrogante, pero otros lo aplaudieron por responder a quienes opinan sobre su vida privada.

El cantante venezolano también ha estado en el ojo del huracán tras haberse separado de su esposa, con quien tuvo tres hijos, para darse una nueva oportunidad en el amor con una modelo con quien ya tiene una hija.

Nacho saltó a la fama junto a Chyno Miranda con quien consolidaron unos de los dúos musicales más reconocidos en Latinoamérica. Después de haberse separado un tiempo, hoy unen nuevamente sus voces.