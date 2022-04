"Me tiene que gustar a mí": Shaira revela las razones por las que no expone su vida amorosa

Shaira Selena Peláez, más conocida como Shaira , le contó a sus seguidores las razones por las que no revela su vida íntima en redes sociales, según ella, prefiere que todo sea muy privado para que no haya "chismes".

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la cantante respondió a una duda de uno de sus seguidores en relación con su vida amorosa.

"¿Para cuándo el novio público?", fue la pregunta de un usuario.

A lo que de inmediatamente la joven, quien hace unos días celebró su cumpleaños número 19, respondió que prefiere alejarse de los chismes, pues aún manteniendo su vida privada, la gente opina sobre ella.

"No, si así no más hay problemas de chismes que se meten en la vida de uno, y hay gente que se mete en la vida privada de uno, yo no me imagino donde publique que tengo un novio y la gente empiece a opinar y digan que si es lindo o feo, que si es o no es", explicó la joven.

Y agregó: "Y la final tiene que gustarme a mí y es mi vida, o sea, es mejor mantener una relación así. El hecho de que yo no publique una relación no quiere decir que yo no lo quiera. Pero pues bueno, es como mantener la relación hermética".

La artista también explicó que las personas creen que porque es una figura pública se sienten con el derecho de opinar e insultarla, razones por las que, aún más, prefiere manejar sus relaciones amorosas lejos de la opinión pública.

Tras la revelación, varios de los usuarios se mostraron de acuerdo con sus puntos, e incluso, la felicitaron por mantener su carrera artística enfocada.

"Pues Shaira sí es una niña que si es famosa por su talento hace varios años y no ha necesitado chismes ni polémica para darse a conocer muy acertado y maduro su comentario", "creo que se le subió la poca fama a la cabeza", "totalmente cierto, yo no me explico por qué la gente le da rabia y empiezan a tratarla mal", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.