¡Mujer REAL! Aplauden a Cristina Hurtado por mostrar sus ESTRÍAS en bikini

Cristina Hurtado es una de las mujeres más bellas de Colombia y sus seguidores coinciden que lleva una vida saludable que le ha permitido lucir un cuerpo envidiable. Sin embargo, en su última fotografía Cristina muestra con orgullo las estrías de su abdomen para dar un mensaje de que también es una mujer real.

La modelo

también publicó una fotografía en compañía de su esposo, José Narváez.

En la publicación los seguidores aplaudieron su naturalidad y por mostrar su cuerpo como realmente es y sin filtros.

"Eres de admirar Cris, eres muy bella", "no importa si tiene o no tiene estrías, igual sigue siendo espectacular en traje de baño", "no tienes nada que ocultar, pues ningún ser humano es perfecto", "esas son las marcas de una heroína que da vida", escribieron algunos.

