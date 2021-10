Murió el reconocido actor Abel Rodríguez

El reconocido actor cubano Abel Rodríguez falleció este viernes en Miami, según confirmó su hija Paula Rodríguez Massola.

Se conoció que el actor, de 50 años, habría sufrido un infarto que le habría causado un estado de coma y posteriormente el fallecimiento.

Tras conocerse la muerte del actor, que residía en Miami hace algunos años, varios medios de comunicación cubanos registraron algunas reacciones por parte de cercanos al artista.

De igual forma, una de las primeras que se pronunció confirmando el deceso fue Paula Rodríguez Massola, hija de Abel, quien dejó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

“Algunos dicen que tengo tus labios y tu nariz; los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo", dice un aparte del conmovedor mensaje.

La hija de Abel escribe además que "Tengo q usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña a veces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o q llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tú también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar".

Por último, y acompañando de la foto de un paisaje a blanco y negro con una solitaria calle, la joven escribió: "Descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”.