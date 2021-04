Muy lindas: Shirly Gómez se puso de espaldas y chicaneó su silueta en atractiva lencería

Shirly Gómez asombró a su público con una candente foto en la que presume su espectacular retaguardia de diosa en una provocativa lencería negra.

La bella presentadora de LaKalle la mandamás se encontraba en una aparente bodega con máquinas y posteó un mensaje que motivó a muchas personas.

“¡De maquinaria pesada! Aunque no lo crean y esto solo lo sabían, las personas que me conocen y de confianza. Y es que pocas veces me siento cómoda con el tamaño de mis piernas y glúteos, pero acá les dejo sin pena y sin gloria lo qué hay. Arriba las mujeres trocitas, de talla M, L y XL”, posteó en la instantánea.

La hermosa periodista que supera los 723.000 seguidores en su cuenta de Instagram, dejó encantados a sus seguidores que no dudaron en comentarle bellos elogios y comentarios.

Esta es la instantánea que ha fascinado a los usuarios de internet.