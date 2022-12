¡Muy TOP! Sara Corrales publica foto en lencería negra y se ve espectacular

Sara Corrales es una de las actrices colombianas con más proyección en el exterior y actualmente es figura de telenovelas en México.

Sara afirma que vive sus mejores años y publicó una foto para celebrar con sus seguidores todo el éxito que la ha rodeado.

La actriz luce lencería negra y unas medias de malla que la hacen ver muy sensual.

(SIC) "¡Vibrando la vida al 100! Están siendo mis mejores años, en los que más tranquila me siento, más madura, más segura de mi, de lo que soy, de lo que he vivido y lo más importante... de lo que quiero. Se siente rico estar claros en la vida, ¿si o qué?, escribió Sara en la publicación.

