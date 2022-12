“Nalga y tetita”, la CANCIÓN ‘subida de tono’ que tiene bailando a las jóvenes

El cantante urbano conocido como Guaynaa se ha viralizado en redes sociales por su canción Rebota con una letra sugerente que tiene bailando a miles de jovencitas.

El video de la canción acumula más de 112 millones de reproducciones en YouTube y goza de gran aceptación. Sin embargo, la letra ha sido cuestionada en redes sociales por, supuestamente, incitar a las jovencitas al sexo.

Estos son algunos fragmentos de la canción:

Uh, ya tienes 18, entonces 'tás en ley

Quiero acampar en tu' montaña' de Cayey

Que libraste a los 16, OK

Andamo' en el dembow con el fucking Charlee Way, ey

Es que tú ere' una maldita desgracia'

Como dice Celica Cruz con la bemba colora'

Me tienes sudando frío, no quiero mirar más na'

Y se le marca el camel toe a la condená'

Marrayo parta que presión

Cómo se le marca el pantalón

De la camisa, le explota el botón

Y por ti, yo voy con los suegros

A Guavate a comer lechón

Como lo mueve esa muchachita

Le mete al dembow y no se quita

Yo tengo el ritmo que la debilita

Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita



Como lo mueve esa muchachota

Metiéndole al dembow es que se bota

Y yo postia'o aquí con esta nota

La miro y rebota, rebota, rebota, rebotan



Este es el video de Rebote

La canción la bailan las jovencitas en redes sociales y suben videos imitando la coreografía usando #RebotaChallenge

La canción ha tomado tal popularidad que artistas como Karol G también se han sumado al pegajoso challenge.

