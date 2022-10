Natalia Paris está de luto por la pérdida de un integrante de su familia

Para muchas personas su mascotas se convierten en un integrante más de su familia; es por eso que sus perdidas son más o igual de dolorosas a las de un ser humano con el que se comparte un vínculo familiar. Tal es el caso de la modelo y empresaria Natalia París , quien en los últimos días se ha mostrado muy triste por la muerte de su gato 'Pancake'.

Así lo hizo saber a través de un video que publicó en su perfil de Instagram , en el que cuenta con una comunidad de seguidores compuesta por casi dos millones de personas.

“Ayer se murió mi gatico. El gordo… estamos de duelo. A veces el dolor toca drenarlo y permitirse llorar. Hoy se me olvida que soy positiva y que siempre le veo lo bueno a todo. ¿Qué de bueno tiene la muerte? Hoy no soy yo. La música es muy sanadora. No la triste, esa no. Voy a hacer una canción nueva para ti, mi gordito… que tenga notas alegres y que alegre a quien la escuche”, escribió la mujer en el video en el que se ve tocando un instrumento.

Ante la noticia muchos internautas empatizaron con el dolor de la modelo paisa y no dudaron en dejarle mensajes de apoyo cargados de solidaridad y buenos deseos.

"Lo siento mucho Naty, sé perfectamente lo que duele la partida de nuestro pequeños peludos, un abrazo 🙏", "Que hermosa tu forma de despedirlo y agradecerle. Espero que tengas La Paz que ellos nos dan", "Los q hemos tenido mascotas, sabemos del dolor tan grande cuando se nos adelantan en el camino, quedan los buenos recuerdos.... Fuerza!!!!", "Lo siento muchísimo 🌈🐾", fueron tan solo algunos de los comentarios que le dejaron en su publicación.

