"No me gustan los chismes": Jennifer Muriel habló se la supuesta reconciliación con Yeferson Cossio

Desde hace algunos días Jennifer Muriel y Yeferson Cossio han vuelto a estar en boca de muchos debido a una posible reconciliación, ya que se les ha visto juntos en diferentes situaciones.

Al respecto, la influencer se cansó del qué dirán y decidió grabar un video en su cuenta personal de Instagram , en el que aclaró la situación y se le veía un poco molesta.

Jennifer Muriel dijo: "Ni siquiera yo debería dar explicaciones de mi vida personal, siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla. Mi personalidad es muy tranquila y calmada, no me gustan los chismes o andar de showcito en showcito".

Así mismo, la influencer aprovechó para desmentir que su ruptura con Yeferson Cossio nunca se trató de una estrategia publicitaria: "Si yo estoy o no con mi ex, eso es algo que solo me tiene que incumbir a mí, eso no le tiene que doler a nadie más. Veo muchas personas que están ofendidas, tildándome de mentirosa y de puro show, que estoy haciendo todo por marketing".

Para finalizar, la joven dejó claro y reconoce que los chismes siempre van a estar y dijo que no se iba a dejar afectar por eso, además, que no va a aceptar ni a desmentir algo, ya que va a vivir el día a día y disfrutar de cada momento de la vida.

El video fue rescatado por la cuenta de Rechismes y allí no demoraron en llegar miles de comentarios: "

Si no quiere dar explicaciones que hace grabando ese vídeo 🤡", "Exclamó la dulce cacho contento 🤣", "

No hay tarima pa tanto show 🤡", "Así quede 🤡 pero bueno ya estoy acostumbrada a quedar así JAJAJAJA".