“No quiero cantidad de FANS" Así respondió Melina a seguidor que la llamó egocéntrica

Melina Ramírez tiene 36 semanas de embarazo y está cada vez más cerca el día en que nazca Salvador, su primer hijo.

La modelo ha compartido los detalles de su etapa de gestación como el baby shower, ecografías y hasta cómo quedó la habitación de su bebé. Incluso, pide a sus seguidoras consejos sobre temas de maternidad.

Publicidad

Sin embargo, su forma de vestir, hacer ejercicio y hasta el color del cuarto de su hijo han sido blanco de críticas en redes pues alguien se atrevió a decirle "que parecía cuarto de niña".

Te puede interesar: ¡Salió TRASQUILADA! Quería corregir a Melina en ortografía y terminó burlada



Por esa razón, cansada de tanto comentario,

decidió dejar un mensaje contundente a uno de los seguidores que le dijo que era “demasiado egocéntrica porque no valoraba a sus fans”.

franz franz

Publicidad

“Es que no quiero cantidad de fans, quiero calidad de personas en mis redes... y el no me sigas, no es de egoísta. ¿Qué mas puedo decir? ¿No lees que soy partidaria de la libertad?”, respondió Melina.

Publicidad