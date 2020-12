No se lo perdonaron: Johanna Fadul comparó las pruebas de COVID-19 con las del sida y el cáncer

La actriz colombiana Johanna Fadul fue blanco de críticas luego que compara los resultados de las pruebas de COVID-19 con las del sida o el cáncer.

"Confirmadísimo que en estos momentos no están pidiendo prueba COVID para entrar a Colombia, entonces me salvé de hacerme la de la nariz. Recibir esos resultados, yo creo que es peor que recibir los de un resultado de sida o cáncer, o no sé, de una enfermedad así terrible”, precisó en su cuenta de Instagram y las redes no se lo perdonaron.

Disque es peor que recibir unos exámenes de SIDA o cancer?? Amiga estas bien???? Claro que que esperábamos de Daniela la hija de La Diabla? pic.twitter.com/cr1lKIb8xw — Estebanquito (@esteban0602) December 22, 2020

Johanna Fadul también recalcó con mucha felicidad que la prueba que le practicaron dio negativo y que nunca le ha dado COVID-19.

La esposa de Juanse Quintero tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram en la que comparte contenido sobre su vida, sus rutinas y algunas ocurrencias con su pareja.