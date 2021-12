"No te metas con mi familia, tonto": Ricardo Montaner estalla contra periodista

El artista Ricardo Montaner es muy conocido a nivel internacional y se le conoce por ser una persona pacífica, pero cuando alguien se mete con un miembro de su familia, el cantante es muy protector y no duda en atacar.

Esto fue lo que sucedió hace poco, cuando un periodista argentino habló sobre su yerno, Camilo diciendo en Twitter que a pesar de que ya hay unos 30 mil tickets vendidos para los shows de Camilo en el Luna Park, hay una medida cautelar con la que se podrían suspender las funciones.

Les dije. Ahora Angel agrega data: ya hay una cautelar. https://t.co/TwdkXWbGBp — Juan Cruz Sanz (@juancruzsanz) December 2, 2021

Ricardo Montaner al leer este tuit, se enojó mucho y no dudó en responderle "@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… Si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia, tonto".

@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada,tengo cómo ayudarte,no te metas con mi familia tonto. pic.twitter.com/586bDHodUs — Ricardo Montaner (@montanertwiter) December 5, 2021

El joven periodista no se esperaba la reacción de Montaner y le contestó "Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que está pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el Luna Park. ¿Me la vas a negar? Tomate un mojito y no me rompas las pelotas".