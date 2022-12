Nostálgico Tbt: Iván Lalinde publicó fotos nunca antes vistas con Lina Marulanda

Cada jueves, los usuarios en redes sociales, en especial los famosos, ‘desempolvan’ los cajones de sus casas para encontrar una foto que funcione como #TBT.

Para esta ocasión, Iván Lalinde buscó unas imágenes en las que sale acompañado de Lina Marulanda.

Cada una de ellas hace parte de un detrás de cámaras de la época en la que trabajaron juntos en televisión.

Aunque la presentadora y modelo murió hace muchos años, el periodista aseguró que todo el tiempo la tiene presente, incluso dijo que lo acompaña en momentos de soledad.

“Este es un #TBT del alma. Ella nunca me abandona... siempre la siento a mi lado, en mis momentos complicados, ella aparece y me da fuerza, en los de soledad yo siento que me acompaña, en los de alegría ella es cómplice... en fin, Lina es mi ángel siempre”, fueron algunas de sus palabras.

Las fotos causaron nostalgia entre los seguidores de Lalinde.

