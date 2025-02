J Balvin destapa frío pasado de su relación actual: “Terminé con Valentina"

El reconocido cantante de reguetón J Balvin ha hablado abiertamente sobre una de las etapas más difíciles de su vida: su lucha contra la depresión.

En una reciente conversación en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, el artista colombiano confesó cómo esta enfermedad lo llevó a distanciarse de su pareja , la modelo argentina Valentina Ferrer, madre de su hijo, y cómo logró superar los momentos de mayor oscuridad.

J Balvin explicó que su condición se agudizó en un punto culminante de su carrera. A pesar del éxito internacional, la presión constante y la lucha con su propio ego lo sumieron en un estado de profunda tristeza y desbalance emocional. “

Para el que no sabe qué es una depresión química, no hay nada que lo saque de eso a menos que tenga una pastilla. ¡No hay nada! Nada tiene sabor, nada tiene color, nada tiene sentido y no es ser desagradecido, es un desbalance químico”, explicó el cantante.

La enfermedad no solo afectó su vida profesional, sino también su relación sentimental. Balvin reveló que, en medio de su crisis, llegó a alejarse de Ferrer, lo que los llevó a una separación temporal.

“Terminé con Valentina en un momento. Y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba”, confesó.

Esta no fue la primera vez que el artista se distanció de una pareja debido a sus problemas emocionales. Reconoció que en varias de sus relaciones pasadas había sido él quien tomaba la decisión de alejarse, sintiéndose culpable por la situación.

“Parece, aunque ya no, que todo empezaba desde una parte muy emocional. La presión del trabajo y un desamor por parte mía, pues normalmente siempre ha sido por mí. Entonces también era echarse la culpa: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué soy tan malo?’”, expresó.

Incluso, cuando Ferrer quedó embarazada de su hijo Río, la noticia inicialmente generó en Balvin una sensación de ansiedad y temor. “En vez de acercarme a ella, me alejé, no podía con esa realidad”, recordó el artista.

Sin embargo, con el apoyo adecuado y un proceso de autoconocimiento, logró superar sus miedos y reconstruir su relación con la modelo argentina.

Hoy en día, J Balvin ha encontrado un equilibrio en su vida y ha aprendido a manejar l os altibajos emocionales que lo han acompañado por años. La llegada de su hijo Río, según sus palabras, se ha convertido en una fuente de “felicidad y calma”.

Además, el artista ha aprovechado su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental, alentando a quienes atraviesan situaciones similares a buscar ayuda profesional y a no temer hablar sobre sus emociones.

