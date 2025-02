Desempolvan video de Epa Colombia rogando una oportunidad para no ir presa

En las últimas horas, un video protagonizado por Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , ha conmovido a miles de internautas.

En la grabación, la influencer y empresaria rompe en llanto mientras admite haber cometido un error y pide una segunda oportunidad para reparar el daño causado.

Aunque se desconoce si el video fue grabado antes de su condena o desde la cárcel, la empresaria expresó su tristeza y desesperación.

"Amiga, yo realmente estoy triste, esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Cometí un error porque estaba con unos amigos, pero he hecho todo lo posible por repararlo", dijo entre lágrimas.

Barrera Rojas también explicó que había intentado asumir su responsabilidad sin llegar a la prisión. "Fui hasta las oficinas de TransMilenio y le dije a la Fiscalía que estaba dispuesta a pagar los daños con mi negocio de queratinas mes a mes, pero que no quería ir a la cárcel", agregó.

Un caso que sigue generando debate

La situación de Epa Colombia ha sido objeto de controversia desde 2019, cuando se viralizaron imágenes de ella destruyendo una estación de TransMilenio en el marco de las protestas contra el Gobierno.

Inicialmente, en 2020, fue sentenciada a tres años y diez meses de prisión, pero logró obtener libertad condicional tras pagar una multa y mostrar buena conducta.

No obstante, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente determinó que debía cumplir su condena en prisión, rechazando otras medidas como la detención domiciliaria.

Como resultado, el 30 de enero de 2025, fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, donde deberá cumplir una pena de cinco años, tres meses y 15 días.

¿Merece una segunda oportunidad?

El video de Epa Colombia ha reabierto el debate sobre su caso. La empresaria ha insistido en que su vida ha cambiado, destacando que su negocio genera empleo para muchas personas.

"Les dije que de mí dependen miles de personas, amiga , yo pago unos sueldos muy grandes. Quería cambiar, construir y seguir generando empleo, pero la Fiscalía no me ha querido ayudar", expresó en la grabación.

Barrera Rojas también aseguró haber tocado distintas puertas en busca de apoyo, pero sus esfuerzos fueron en vano. "Quise hacer campañas con TransMilenio , quise hacer muchas cosas, pero no me han escuchado. Solo pido que me den una segunda oportunidad", afirmó.

Las opiniones sobre su caso están divididas. Mientras algunos creen que sus intentos de enmendar el error y su éxito empresarial deberían ser considerados, otros sostienen que debe cumplir su condena para responder por los actos cometidos en 2019.

Lo cierto es que la controversia en torno a su situación sigue creciendo, avivada por el video viral que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

El caso de Epa Colombia continúa siendo un tema de discusión en el país, planteando interrogantes sobre la justicia , el arrepentimiento y la reinserción social de quienes han cometido errores en el pasado.

