Paola Usme rechazó una bolsa de chocolates baratos y fue la comidilla en redes sociales

Paola Usme fue tendencia en redes sociales luego de rechazar una bolsa de chocolates baratos a su novio quien grabó el bochornoso momento.

Sin que ella supiera, el joven grabó anticipadamente su reacción y no pensó que le rechazara la bolsa de chocolates de $3.500 que le había comprado.

“Voy a recoger a Barbie y le compré unos chocolates baratos, vamos a ver que reacción tiene”, comenzó diciendo el joven en el video de TikTok. Posteriormente la sorprendió con los dulces y al verlos detalladamente Paola dijo: “Chocolates baratos no me gustan, comételos tú, no me gustan”.

Esto claramente ofendió a muchos usuarios de Instagram que sin pensarlo comenzaron a criticarla por su reacción.

“Se me baja del carro por favor”,” pensé que Paola eras más humilde”, “qué va a pasar cuando se queden sin dinero”, “pero así la quieren”, comentaron varios cibernautas.

Paola Usme rechazó chocolates por ser baratos pic.twitter.com/i7we7fmEym — Pille pues (@PuesPille) February 18, 2021