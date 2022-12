“Para las atacadas”, Paola Jara se mostró al natural para callar a quienes la critican

Paola Jara dejó claro que con o sin maquillaje se ve muy hermosa. La artista publicó un video en Instagram mostrando su faceta más natural para callarle la boca a quienes aseguran que “solamente con maquillaje se ve linda”.

Paola se defendió no solo con palabras sino con una imagen al natural y sin filtros.

"Terminé de entrenar y aquí estoy. Hay unas pecas y lunares que no se me van a quitar con nada. Miren así estoy sin nada, para las que están atacadas y por qué no muestro mi piel", afirmó mediante la historia que compartió.

La bella estructura de su rostro y piel casi perfecta se llevaron cientos de aplausos por parte de sus fans, quienes también salieron a defenderla.

También dijo: "Por supuesto que cambio. Todas cambiamos con maquillaje y sin. Amo el maquillaje y también me gustó así, sin él, me encanta".

Paola subió recientemente una fotografía dejando ver su rostro con maquillaje y algunos hicieron la comparación para demostrar que la paisa es hermosa como sea.