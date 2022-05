La modelo, presentadora y creadora de contenido para redes sociales Laura Tobón dejó boquiabiertos a sus casi 4 millones de seguidores que componen su comunidad de Instagram, al mostrar cómo luce su cuerpo después de 4 meses de haber traído al mundo a su primer hijo Lucca Rodriguez.

Y es que Laura, quien desde el día uno de postparto ha compartido un poco de sus rutinas para ponerse en forma de nuevo, demostró que toda su disciplina con el ejercicio y la alimentación saludable ha valido la pena; pues lo cierto es que en el último carrusel de fotos que montó a su cuenta, junto a su hijo Lucca y su esposo Álvaro Rodriguez, por motivo de la celebración de los 4 meses del chiquitín, la modelo luce como una barbie, usando un bikini de dos piezas color palo de rosa.

Al parecer, contrario a lo que muchos suelen opinar sobre el aspecto que suele generar la maternidad en las mujeres, a Laura como madre primeriza le ha sentado muy bien, pues no es sólo su figura sino también su cara, la que se ve radiante y mejor que nunca.

Por lo tanto sus seguidores y amigos no dudaron en llenar la publicación de comentarios cargados de halagos para la mujer quien por el momento ha hecho una pausa en sus proyectos profesionales, para dedicarle mucho tiempo a su bebé al cual hasta el momento no se le ha visto su rostro, pues al parecer Laura prefiere ocultarlo por su seguridad.

"4 meses y así de perfecta!!! Te amamos ❤️❤️", "Estás en otros niveles estratosféricos de hermosura", "La mamá mas linda del MUNDO", fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en la publicación

