Pastelera emberracada por la torta de matrimonio de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Carol, fundadora del emprendimiento Carol Cakes & Desserts, le comunicó a sus más de 9 mil seguidores de Instagram que la agencia que contrató la familia Montaner para cumplir con todos los preparativos del matrimonio la contactó para hacerle un pedido, sin embargo, tiempo después de ultimar detalles, dejaron de responderle.

"Me pasan el modelo de torta. Es una torta de buttercream que yo no hago. En fin, empecé a buscar proveedores de esas flores por todos lados. Dudé un poco porque con los canjes uno nunca sabe lo que puede pasar, de última quedará en mi mente que había hecho la torta para un Montaner”, explicó la pastelera.

A días de la ceremonia, la mujer suspendió pedidos pendientes para enfocarse en la torta del Ricky, sin embargo, no la volvieron a llamar.

Tras la polémica, la agencia que se encargó de todos los preparativos aclaró en un comunicado lo sucedido:

“Lo que condenó a Carolina fue que ella ofreció dos pisos comestibles y dos falsos, pero ellos querían que todo se pudiera comer. Dijo que hacer una torta tan grande era arriesgarse teniendo en cuenta que era un canje”, explicó la agencia.

En respuesta, la pastelera aseguró que lo que le había molestado era que no le comunicaron la decisión, y hasta se ilusionó en vano.

"Yo solamente hablé de la falta de respeto por parte de la agencia encargada de conseguir la torta de casamiento por haberme dejado de responder cuando veníamos hablando sobre el tema”, señaló.

Por último, Carol contó que necesitaba una confirmación definitiva, ya que no llegaba con los tiempos. “Cuando les dije que por favor necesitaba una respuesta porque si no no llegaba con los tiempos. Me dejaron de responder", finalizó.

