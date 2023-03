La cantante mexicana Paulina Rubio ha vuelto a brillar en los titulares de la prensa internacional luego de una polémica declaración que realizó en el reconocido programa de chismes mexicano 'Ventaneando', en el que manifestó que los padres de sus dos hijos reciben dinero de su parte.

El hecho ocurrió durante la gira de medios que está realizando para dar a conocer su nueva producción musical titulada 'No es mi culpa'. Ahí la reconocida periodista de entretenimiento Paty Chapoy le inquirió acerca de sus exparejas y fue entonces en ese momento cuando la también conocida 'Chica dorada' sorprendió a todos con su respuesta.

"Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. Es verdad. Tú fíjate ahí en los files" afirmó la cantante, quien se refirió a los documentos que evidenciarían que lo que dice es cierto.

Y es que según la abogada de la artista, Sandra Hoyos, la declaración de Paulina es cien por ciento real, pues de acuerdo a sus declaraciones, cuando los hijos de la mexicana se encuentran conviviendo con sus padres, es ella quien corre con los gastos de lo que los pequeños requieran.

"Puedo confirmar que todo lo que dijo Paulina es real (...) De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales. A Colate le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago”

