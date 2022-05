Por malos comportamientos, Ferrari veta a Justin Bieber y no le volverá a vender carros

La exclusiva marca italiana de vehículos Ferrari informó que no le volverá a vender carros a el cantante canadiense Justin Bieber, pues este ha hecho con sus autos lo que se le da la gana, incumpliendo así una serie de acuerdos a los que debe regirse todo aquel que quiera tener uno.

Según lo indicó un representante de la marca, esta no sería la primera vez que el artista incurriría con el código de conducta establecido, el cual indica que todo propietario de un Ferrari, debe cumplir con un estándar de uso y mantenimiento. En este caso Bieber se saltó las reglas pintando su auto modelo 458 de color azul neón, sin antes haberle avisado a la marca.

Por otra parte el medio de comunicación británico 'The Times' dio a conocer que en una ocasión Justin puso en subasta su vehículo, lo cual está rotundamente prohibido ante cualquier circunstancia. Así mismo se conoció que el cantante había estado involucrado en dos accidentes de tránsito, y que en una oportunidad le había cambiado los rines a su carro por unos que no estaban aprobados por Ferrari.

Fue así entonces como el interprete de canciones como 'Love Yourself', 'Sorry' y 'Peaches', fue acumulando faltas que hoy lo ubican en la lista negra de artistas a los que la marca no le volverá a vender automóviles.

Cabe resaltar, que la noticia resulta sorprendente pues muchos desconocíamos la serie de requerimientos con los que hay que cumplir para poder tener un carro de esta gama. De hecho también nos enteramos que todo aquel que adquiera un Ferrari no podrá venderlo en un lapso de un año, y en caso tal de hacerlo por un caso de fuerza mayor, primero tendrá que informárselo a la empresa.

Para finalizar, vale la pena señalar que Justin Bieber no es el único famoso al que la marca ha vetado, Kim Kardashian, Nicolas Cage y 50 Cent también han hecho puntos para que la empresa decida cerrarles sus puertas definitivamente.