¿Por qué está soltera? Andrea Valdiri reveló cuál sería su hombre perfecto

Andrea Valdiri es conocida por tener una sensualidad única. Su belleza le ha permitido conseguir éxitos en su vida.

Muchos creerían que Andrea está en alguna relación con alguien, pero no es así, pues a través de su Instagram reveló por qué está sola.

La empresaria y bailarina trasmitió un ‘live’ en el cual confesó: “Yo no tengo una relación estable porque los manes tengan o no plata. Yo no necesito a un man que le reste a mi vida, al contrario, tú cuando buscas a una persona, buscas algo que te sume y que te deje ser tú”

También dijo que en este momento necesita un hombre que le ofrezca un gran apoyo y le permita "ser quien es" sin ningún límite.

Andrea aseguró que no quiere obstáculos en sus metas y anhelos. Además, resaltó que no importa la pobreza o riqueza que tenga y que ese factor no influía mucho.

“Todo lo que he logrado lo he logrado por mí. Con chisme, sin chisme, lo he logrado y aquí estoy. No atraco, no mato, no hablo mal de nadie y todo lo hago con amor”, resaltó en la grabación.

Además, afirmó que no ha necesitado de ningún hombre para llegar hasta donde está.

La hermosa mujer concluyó diciendo: “Para mí tiene que ser como un negocio, es una sociedad de parte y parte, tú das el 50% y yo también”.