¿Por qué PAOLA Jara terminó en el mundo de la actuación?

Paola Jara se roba las miradas con su papel de Pamela P. Ramírez en la novela 'Un bandido honrado'. Sin embargo, muchos se preguntan ¿cómo conoció el mundo de la actuación?

"Me llamaron de Caracol TV y me preguntaron si quería ir a una reunión, yo no sabía para qué era. Lo pensé, lo analicé, lo tomé con mucha responsabilidad y respeto", afirmó la cantante.

También aseguró que pidió que le hicieran casting pues quiere aprender mucho más sobre el mundo de la actuación.

"Me buscaron porque el papel es de una cantante y querían que fuera una real para no tener que doblar las voces. Su personalidad no tiene mucho que ver conmigo y su historia no es la mía, pero fue un reto", aclaró.

Paola también resalta que todo el elenco la apoyó para poder realizar las escenas.

