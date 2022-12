Por un personaje, Sara Corrales cambió radicalmente de look y le piden que se quede así

Sara Corrales mostró su nuevo look en redes y recibió cientos de elogios. La hermosa mujer hará un casting para una nueva producción en México y por esta razón cambió su estilo y corte.

La actriz se dejó el cabello de color chocolate y además se dejó capul.

"Sí señores he aquí el resultado del motivo por el cual los abandoné esta mañana en el entrenamiento. Tuve que ir a Televisa para que me hicieran mi cambio de look y diseño de maquillaje para mi nuevo personaje 'Sabina' para 'Quererlo todo'", posteó la paisa en sus redes.

"Dios de mi vida, ¿qué es esa guapura? Que se agarre el mundo, te quiero amiga", "te pintaron pequitas, pero te ves linda", “quédate así, te ves hermosa”, “¿Cómo hace para verse tan linda con cualquier cosa que se haga?”, le dijeron sus fans.

A Sara el encanta presumir su encantador cuerpo y gracias a sus fotografías siempre logra hacerse tendencia. Por sus videos haciendo ejercicio y las demás cosas que les comparte a sus seguidores, ya acumula más de 2,6 millones de seguidores.

