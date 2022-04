Presentación de J Balvin en los Grammy, entre aplausos y memes

El cantante colombiano J Balvin representó este domingo a toda la comunidad latina en el evento más importante de la industria de la música: La 64° entrega de 'los premios Grammys'.

Vestido completamente de rojo, con un gaban de capota, Balvin apareció en el escenario para interpretar ' In the ghetto' y 'qué más pues', uno de sus éxitos más recientes junto a la cantante argentina María Becerra quien le aportó un toque especial a la canción con su particular voz.

La presentación de Balvin era una de las más esperadas de la noche pues en sus hombros cargaba la importante misión de llevar en alto la bandera de la música latina.

Rodeando una escalera llena de luz, varias filas de bailarines lo acompañaban moviéndose sincronizadamente, al ritmo del beat, generando diferentes efectos con sus manos en el escenario; Balvin por su parte cantaba y animaba al publico, mientras subía y bajaba saltando por dicha escalera.

Luego Maria Becerra hizo su aparición y bajo un escenario iluminado por luces rojas y azules, ambos juntaron fuerzas para regalarle al publico asistente un buen show.

Sin embargo su presentación generó emociones encontradas pues al parecer la gente esperaba un mayor despliegue del cantante, teniendo en cuenta que los espectáculos del artista suelen ser muy llamativos por la explosión de color en el montaje de su escenografía y sobre todo por su energía.

Vale la pena resaltar que en las redes muchas personas manifestaron el sentimiento de 'orgullo' que les generaba ver a un colombiano presente en un escenario tan importante. Sin embargo en su mayoría, todo parece indicar que para esta ocasión el camino que eligió el artista para descrestar, no fue el que la gente esperaba puesto que en un abrir y cerrar de ojos los memes alusivos a la pequeña decepción que les generó la presentación de 'el niño de Medellín' se apoderaron de todo.

No supero que #jbalvin y #mariabecerra representaron la música latina, con ese esperpento de presentación. pic.twitter.com/goKpEE5BXn — niñolobo (@chicolobo79) April 4, 2022

@JBALVIN no te preocupés, nadie notó que no había de tu talla el atuendo de peluche. #JBalvin en #GRAMMYs pic.twitter.com/kFCk0Xcika — magdielveliz (@magdielveliz) April 4, 2022

