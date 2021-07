Presentadora afrocolombiana casi queda estéril por usar productos para alisar su cabello

La reconocida presentadora Edna Liliana Valencia reveló que casi queda estéril por usar productos para alisar el cabello.

De acuerdo con la periodista, comenzó a usar dichos productos desde niña porque quería ser lisa, ya que siempre le hacían bullying en el colegio por su su cabello crespo. Por esa razón se aplicó distintos tipos de productos cosméticos para mantener el cabello liso por un largo tiempo.

Sin embargo, cuando comenzó la pandemia empezó a sentir bolitas extrañas debajo del ombligo, por lo que decidió acudir a un especialista a penas permitieron que personas con otros tipos de enfermedades diferentes al virus acudieran a un centro médico.

Allí le detectaron 9 miomas en los ovarios, que por poco le hacen perder la matriz.

Y aunque afortunadamente lo pudo tratar, le pide a todas las mujeres afro que no se alisten el cabello con dichos productos, pues aunque sea una excelente marca, no significa que los químicos no sean perjudiciales.

Por eso manifestó que había compartido su historia, no para decirle a las mujeres afro que esta mal alisarlo, sino para que prioricen su salud antes que la estética.

Asimismo, aclaró que quiere combatir los estereotipos de que el cabello afro es feo o malo, pues todo cabello es hermoso.

"Yo decidí contarles mi historia en un intento más de generar conciencia al respecto. Son muchos los efectos negativos que nos ha dejado la racista idea de que nuestro cabello afro es malo. Espero que después de escuchar esto, al menos entiendan que los productos químicos para alisar el cabello no deberían ser utilizados por nadie, pero mucho menos por niñas pequeñas", dijo a través de Instagram .

Según el especialista Diego Valencia, quien habló respecto al tema en exclusiva con Canal 1, las cremas alisadoras, keratinas y demás producen no solo quistes en los ovarios, sino en los senos y hasta lesiones en la córnea de los ojos.