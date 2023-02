Prima de Belinda rompe su silencio y la acusa de ser una "interesada"

La bellísima cantante y actriz mexico-española Belinda, sigue siendo blanco de polémicas pese a que ya ha pasado un buen tiempo desde que su relación con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal llegara a su fin.

Como es de conocimiento público, las cosas entre los dos artistas no terminaron en buenos términos ya que después de que a través de un comunicado Nodal manifestara que su amorío con Belinda no iba más, la madre de la cantante le envió al mexicano una serie de indirectas muy directas que lo hicieron explotar y revelar que uno de los motivos que habría llevado su relación al fracaso era que 'Beli', como muchos la llaman de cariño, le pedía constantemente grandes sumas de dinero y como él al final no accedía esto generó varias discordias.

Ya ha pasado casi un año de dicha polémica y la familia paterna de Belinda, ha vuelto a encender el fuego en una entrevista que le concedieron al reconocido programa 'Chisme No Like'. Ahí la prima de la cantante, identificada como Stephanie Peregrin, manifestó que le daba mucha pena como Belinda era explotada por sus padres desde hace muchísimo tiempo.

“Era una persona que estaba explotada, que explotaron demasiado joven, de una forma u otra la han prostituido, la han hecho estar con hombres mayores, que creo no quería estar, creo que está con ellos por el dinero porque su padre siempre está ahí, que traiga dinero”.

La mujer, quien es influenciadora en España, también señaló que Belinda es una joven "interesada", pues así lo percibió durante un encuentro que tuvo con ella, en la que según la mujer, la cantante la miró de una manera despectiva.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita (…) si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención".

