¡Qué delicia! María Jara consintió con una foto en mini bikini a sus más fieles seguidores

María Alejandra Jara , a sus 21 años, posee uno de los cuerpos más deseados en Colombia . Así lo volvió a confirmar en su más reciente publicación de Instagram en el que cuenta con más de 407 mil seguidores, los cuales quedaron fascinados con lo que vieron.

La serie de tres fotografías deja ver a la hermana de Paola Jara lucir un micro y sensual bikini de leopardo en la playa. La localización del lugar es desconocida, pero lo que sí se sabe es que se puede apreciar sus curvas, su sonrisa y su esbelta figura.

"¿Quién dice que la mejor terapia no son unos días en la playa? Me quedó con la tercera, esa risa es muy yo. Ah, y el universo siempre conspira, hasta la palmera me sirvió de trípode", escribió la comunicadora social en su publicación.

De inmediato, cientos de fanáticos se pronunciaron al respecto con halagos y uno que otro piropo. Las fotografías ya poseen más de 17 mil me gusta y alrededor de 89 comentarios.

"Eres un meladito de caña", "Hermosa sirena", "Qué qué qué qué. Amooooo, divina mi amiga", "¿Todo eso es tuyo?", "Qué cacao eres", fueron algunos de los comentarios más populares.

