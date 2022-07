Qué es de la vida del rapero de la canción ‘Mis ojos lloran por ti’

Big Boy lanzó la canción ‘Mis ojos lloran por ti’ en 1996, año en el que inició sonando en las emisoras, abriéndole las puertas en la industria musical.

Han pasado 26 años desde que el tema se convirtió en todo un hit musical y aunque en la actualidad sigue sonando en muchos países, su carrera como músico no perduró mucho.

El artista creó un tema de género urbano con colaboración de Ángel López, logrando atraer a miles de personas con su particular ritmo y la rapidez del rapero al cantar sus versos.

Gustavo Roy Díaz, nombre real del ‘Big Boy’ logró tener un gran reconocimiento que anheló en aquella época, pero que duró poco, la razón de que su éxito no siguiera surgiendo se debió a la falta de apoyo por parte de la disquera con la que estaba en ese entonces.

El tema de ‘Mis ojos lloran por ti’ sigue siendo la más sonada en las reuniones, fiestas, discotecas y eventos nocturnos en diferentes partes del mundo, aunque en la actualidad se sabe muy poco del rapero que la cantó.

El Big Boy es un puertorriqueño que en la actualidad tiene 47 años y al parecer no logró mantenerse en el mundo de la música.

“Vino una depreciación del trabajo promocional, el trabajo que hicieron fue muy pobre en cuanto a los demás discos que salieron, porque después de ‘Mis ojos lloran por ti’ yo saqué cerca de cuatro o cinco producciones más, y pues lamentablemente, no solo en Colombia, si no en el resto del mundo se me hizo bien difícil la entrada”, reveló en una entrevista en el 2016 ‘Big Boy’.

Según el rapero, los tema musicales que sacó luego de la icónica canción, no tuvieron la persecución como el tema principal que se hizo famosa y lo dio a conocer.

Actualmente, el artista trabaja de manera independiente y realiza shows en vivo, para quienes aún lo recuerdan o les interesa su género musical y estilo de rap que maneja, donde disfrutan al máximo su talento.

“Vivo completamente de la música, estoy activo constantemente, hago muchas presentaciones durante todo el año y me la paso viajando”, expresó en una entrevista a un medio reconocido actualmente.

En redes sociales Big Boy se mantiene activo y publica lo que hace como músico profesional, recibiendo todo el apoyo de sus seguidores.

El cantante aseguró que se siente orgullo de la canción que lo llevó al reconocimiento público en la industria y que gracias a ese tema ha logrado muchas cosas como artista independiente.

