¡Qué guapa!: Sandra Barrios, ex de Jessi Uribe, enamora en las redes con fotos en bikini

Sandra Barrios volvió a ser noticia en los medios de comunicación, después de que se diera una nueva oportunidad en el amor y oficializara su relación con Jorge Armando Espinosa.

Hace poco la expareja del cantante Jessi Uribe , compartió una serie de fotos en su cuenta personal de Instagram , en las que está disfrutando del mar junto a sus hijos y a su novio.

Lo que más llamó la atención de la publicación de Sandra, es lo bien que se le ve usando un vestido de baño color negro, lentes oscuros y el cabello recogido, y es que ella dejó el pasado atrás y ahora vive el presente al máximo dándose una nueva oportunidad en el amor.

Sus fotos se robaron todos los aplausos y sus seguidores no tardaron en dejarle miles de comentarios felicitándola por lo hermosa que se le ve.

"Una hermosa mujer.. Y una gran madre que linda", "Bellísima familia ", "Mensajes alentadores para muchas mujeres. Guerreras como tu.", "Admiro de esta mujer lo buena madre que es algún día escribas.", "Muy bella, es buen ejemplo de mujer.".

Como era de esperarse, no faltaron algunos mensajes de personas que aún no le perdonan a Jessi Uribe el haberse separado de su mujer e irse con la cantante Paola Jara: "Te dejo ese hp con tremenda guardería... hay hombres q solo dan ganas de cortarles los huevos con un cortaúñas como ese jeisi Uribe", "Mor pero es q nuevo novio de Sandra es un bueno sandrita definitivamente no se perdió de nada con ese bobo de jessi Uribe".