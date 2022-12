¡Quien fuera VACA! Le dicen a Greeicy por beso que subió a Instagram

Greeicy Rendón siempre ha demostrado el gran amor que siente por los animales. Recientemente, publicó un video gif en el que le da un tierno beso en la boca a una vaca.

Se trata de uno de los animales que la cantante tiene en su finca, además de gallos, perros, conejos, entre otros.

Publicidad

Le puede interesar: ¡Como toda una VAQUERA sexy! Greeicy Rendón deja sin aliento a sus seguidores

Publicidad

Algunos seguidores aplaudieron el respeto que siente por sus animales.

"Quien fuera vaca", "qué beso tan especial", "me encanta el amor que sientes por los animales", le escribieron en la publicación.

Publicidad

Sin embargo, otros la criticaron por besar a un animal.

"Los animales tienen bacterias y no deberías hacer eso", "guácala, yo no haría eso", "esta bien querer a los animales, pero eso no está bien", dijeron algunos usuarios.